İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında işlenen cinayet kan dondurdu. Nişanlısının eski eşi tarafından korkunç şekilde darbedilen adam kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süre önce eşinden boşanan 51 yaşındaki Hakan Eldeniz, 46 yaşındaki Bülent D.’nin bir süre önce boşandığı eski eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Bu süre zarfında Bülent D., eski eşinin Eldeniz ile nişanlandığını öğrenince kıskançlık krizine girdi. Bunun üzerine Bülent D., Eldeniz’e mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ve küfür ederek tehdit mesajları attı.

SOPAYLA DEFALARCA VURDU

Olay günü de tehdit edilen Hakan Eldeniz, akşam saatlerinde nişanlısının evinden çıktı. Sokakta yürüdüğü esnada Eldeniz’in karşısına Bülent D. çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eldeniz kendini korumak için bıçak çekerken, Bülent D. ise elindeki sopayla saldırmaya başladı. İlk saldırıdan kurtulan Eldeniz, bıçağını savurarak Bülent D.’yi boğazından hafif şekilde yaraladı. Aldığı yarayla daha da saldırganlaşan Bülent D., elindeki sopayla Eldeniz’in başına vurarak yere savurdu. Kendini kaybeden şahıs, yerde de Eldeniz’e defalarca vurarak ağır şekilde yaraladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

BAŞINA ALDIĞI DARBELER HAYATTAN KOPARDI

Olayın ardından saldırgan Bülent D. kaçarken, Hakan Eldeniz ise yerde hareketsiz kaldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Hakan Eldeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak katil zanlısının kimliğini belirledi. Evine baskın yapan polis, Bülent D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca Hakan Eldeniz’in olayda kullandığı bıçak ise düştüğü yerde bulunarak muhafaza altına alındı.



"YERE DÜŞÜP HAREKETSİZ KALDI"

Emniyette ifadesi alınan Bülent D., Hakan Eldeniz’in eski eşiyle gizli ilişki yaşadığını, o gün evinin önünde kendisini gördüğünü, bu yüzden sopayla karşı tarafa vurduğunu, karşı tarafında bıçakla boğazına hamle yaparak küçük kesik oluşturduğunu, sopayla vurmadan dolayı şahsın yere düşüp hareketsiz kaldığını, olayda kullanılan sopanın nerde olduğunu hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan Bülent D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bülent D.’nin emniyette “tehdit-hakaret” ile “kasten yaralama” suçlarından toplamda 3 adet, Hakan Eldeniz’in ise “mala zarar verme”, “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından 5 adet kaydının olduğu öğrenildi.