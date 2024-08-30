Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba K. dün gece saat 21.00 sıralarında serbest bırakıldı.

'KİMSEYE HABER VERİLMEDİ'

Dilruba'nın annesi Aysel K., kızının akşam saatlerinde kimseye haber verilmeden tahliye edildiğini anlattı.

Cumhuriyet'e konuşan anne şu ifadeleri kullandı:

"Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Kimsenin, ne avukatımızın ne bizim, kimsenin bilgisi yoktu. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı kalmışlar. Telefon yok, bir şey yok. Çocuğun elinde, bize ulaşamıyor falan. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi.

Çocuğumu gördüğüm için çok mutluyum ama ben yalnız bir kadınım yalnız ve dul bir kadınım. O saatte çocuğumun salınması ne avukata nebana haber verilmemesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun telefonunu alıyor ve 'Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum."

NE OLMUŞTU?

Instagram'ın erişime engellendiği günlerde Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Dilruba Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.