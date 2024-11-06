Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101. Yılı etkinliklerine katıldı.

Beraberinde CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci ile birlikte İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan CHP İl Başkanı Solmaz, daire başkanları, genel müdürler ve bürokratlarla görüştü.

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) bünyesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalara dereceye girenler için düzenlenen ödül törenine de katılan Solmaz, başarı sağlayan gençlerin ödüllerini takdim etti.

KARGI’NIN TEMEL SORUNLARI VE

YATIRIM TALEPLERİ ELE ALINDI

Solmaz ve Dümenci ayrıca İBB İç Denetim Daire Başkanı Halim İpek, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu hemşerimiz Suat Yıldız, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İSKİ Ticaret İşleri Daire Başkanı Neşe Özgün, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık’ı makamlarında ziyaret ederek Çorum’un ve Kargı’nın temel sorunlarını iletti, sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler sırasında Çorum ve Kargı'ya yapılacak yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Solmaz ve Dümenci, yakın ilgisi ve destekleri nedeniyle bürokratlara teşekkür etti.

Solmaz ayrıca 29 Ekim İSKİ Resepsiyona kendilerini davet eden İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan’a teşekkür etti.