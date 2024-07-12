27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında son çeyrek finalist Şirinler Group Alacaspor oldu.

Gruplarında ikinci olan iki takımın önceki akşam oynadığı baraj maçı gol düellosuna sahne oldu.

Alaca Şirinler Group rakibi önünde ilk yarısı karşılıklı gollerle geçti ve ilk yarıyı Şirinler Group takımı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarının başında skoru 3-1 yapan Alaca takımı önünde Bolat Harita son dakikalarda farkı bire indirdi ancak sahadan 3-2 galip ayrılan Şirinler Gruop takımı çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Şirinler Group yarı finalde Eker İnşaat’ın rakibi oldu.