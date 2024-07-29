Ahlatcı Çorum FK lig hazırlıklarının son etabı için bugün Çorum’da toplanıyor.

Kırmızı Siyahlı takım akşam 18’de tesis sahasında yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının son etabına başlayacak.

30 Haziran’da Çorum’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına start veren kırmızı siyahlı takım dokuz günlük ilk etap çalışmalarını kendi tesislerinde yaptı.

Bu etabın ardından üç gün izin verilen takım 12 Temmuz’da Bolu Koru Otel’de toplanarak 14 gün süren ikinci etap çalışmalarını burada yaptı.

Bu sürede Adanaspor ile bir hazırlık maçı yapan Çorum FK 25 Temmuz sabahı yaptığı çalışma ile Bolu kampını tamamlamış ve üç gün izne çıkmıştı.

İzni bugün tamamlayan kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 16’da tesislerde toplanacak ve 18’de son etabın ilk antrenmanına çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takımın bu hafta sonunda bir hazırlık maçı yapmak için arayışlarını sürdürüyor.