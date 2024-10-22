U 14 Liginde gruplarda son maçlar öncesinde final grubuna yükselen dört takım belli oldu.

Gruplarda son maçlar formalite olarak oynanacak A grubunda oynanan son hafta maçlarında lider Osmancık Kandiberspor takımı final grubu için mücadele eden Vefa Devane Gençlikspor önünde gol şoy yaptı ve rakibini 14-1 yenerek kayıpsız liderliğinidevam ettirdi.

Ligde ikinci sırada bulunan ve final grubu mücadelesini sürdüren Geçlerbirliği ise Hattuşa Gençlikspor karşısında zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak son maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Grubun diğer maçlarında ise Mecitözü Gençlerbirliği sahasında Kültürspor’u 1-0 İkbalspor ise 1907 Gençlikspor’u 2-1 yenerek haftayı üç puanla kapattılar.

B grubunda ise lider Vefa Gençlikspor Alaca Belediyespor deplasmanından 3-0’lık galibiyet ile dönerken lig ikincisi Mimar Sinan ise haftayı oynamadan üç puanla kapattı ve bu iki takım final grubuna yükselmeyi son maçlar öncesinde garantilediler.

Grubun diğer maçlarında ise Çorum Anadolu FK ile Çorumspor 2-2 berabere kalırken İl Özel İdarespor ise Çorum İdman Yurdu önünde 5-1 galibiyet ile ayrıldı.