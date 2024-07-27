Ahlatcı Çorum FK loca satışı devam ediyor, Yeni sezon için 5 nolu locayı Çağdaş Tohumculuk aldı.

Kırmızı Siyahlı yönetim tarafından satışa çıkarılan 10 locadan sekizi satıldı kalan iki loca içinde görüşmeler devam ediyor.

Yeni Şehir Stadyumunda bulunan 17 locadan kulübün beş ana sponsoruna hediye ediliyor.

Bir loca yönetim kurulu için bir locada futbolcu aileleri için ayrılıyor. Kalan on loca ise kulübe gelir sağlamak için sezonluk kiraya veriliyor.

Yapılan görüşmeler sonunda satışa çıkarılan 10 locadan sekizi değişik firmalar tarafından kiralandı.

Son kiralama ise 5 nola locaya Çağdaş Tohumculuk firması aldı.

Kalan 1 ve 15 nolu localar içinde görüşmelerin sürdüğü ve önümüzdeki hafta tüm locaların satışının tamamlanması bekleniyor.