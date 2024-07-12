Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor iç transferde son iki imzayı Hakan Baş ve Mustafa Şaral’a attırdı.

Mimar Sinan bir sezon aranın ardından Hakan Baş ile yeni sezon için anlaştı. 1987 Ankara doğumlu Hakan Baş 2017 yılında İl Özel İdarespor’da başladığı futbol hayatında bir sezon sonra Mimar Sinan’a transfer oldu ve beş sezon Mimar Sinan a takımında forma giydikten sonra geçen sezon devre arasında Alacagücü ile anlaştı.

Alacagücüspor ile 2. Amatör Küme’de şampiyonluk sevinci yaşayan Hakan Baş yeniden Mimar Sinan kulübüne döndü ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.

2004 Çorum doğumlu Mustafa Şanal şedi yıl Çorum FK alt yapısından oynadıktan sonra geçen sezon Mimar Sinan kulübüne transfer olmuştu.

Genç futbolcu yeni sezonda yeşil beyazlı kulüple anlaştı ve Bal’da mücadele edecek.

Mimar Sinanspor As Başkanı Abdullah Şamil Arslan kadroyu büyük oranda belirlediklerini önümüzdeki hafta içinde görüştükleri 3-4 dış transferle kadroyu oluştucaklarını ve ardından da yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.