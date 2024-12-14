Çorum FK yarın sahasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında saat 16’da yaptığı antrenmanla Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlıktan çıkan Loick Landre’nin takımdan ayrı olarak düz koşu yaptığı antrenmandda Teknik Direktör Serkan Özbalta, Amedspor maçının taktiği konusunda futbolculara bilgiler verdi ve ardından da bunu sahada uygulama çalışması yaptırdı.

Savunma ve orta saha oyuncularından çıkarken top kaybı yapmamaları konusunda uyarılarda bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta hücum hattında da atağı sonuçlandırmalarını ve devamlı golü düşünmelerini istedi.

Oldukça tempolu geçen bu çalışmada futbolcuların moralli ve neşeli oldukları gözlendi.

Çorum FK, Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve kampa girecek.