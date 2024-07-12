Çorum Amatör futbolunda sezonun son şampiyonu Çorum Anadolu FK oldu. U 11 final maçında Vefaspor’u 1-0 yenen Anadolu FK şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

26 takımın üç grupta mücadele ettiği U 11 liginde kupalar önceki akşam oynanan final maçı ile sona erdi.

Yarı final maçlarını kazanan Vefaspor ile Çorum Anadolu FK takımları İtfaiye sahasında şampiyonluk için karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda da denk kuvvetlerin mücadelesine sahne olan maçın 41. dakikasında Çorum Anadolu FK takımının kazandığı penaltı atışını Güven gole çevirdi ve takımın 1-0 öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde Vefaspor’un beraberlik çabası karşısında Çorum Anadolu FK rakibine gol izni vermedi ve sahadan tek golle 1-0 galip ayrılan Anadolu FK sezonun son şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Vefaspor ikincilik, Kültürspor üçüncülük, Hattuşaspor ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.