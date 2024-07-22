Eğitimci-karikatürist Sönmez Yanardağ(60), tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi'nde hayata veda etti.
Merhum Dursun Yanardağ ile merhume Mualla Yanardağ'ın oğlu, Ece Holding Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Yanardağ'ın ağabeyi, Derya Yanardağ'ın eşi, Yağız Yanardağ'ın babası olan Sönmez Yanardağ'ın cenazesi dün Akşemseddin Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Sönmez Yanardağ, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.