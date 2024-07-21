Eğitimci-karikatürist Sönmez Yanardağ(60), tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi'nde hayata veda etti.
Merhum Dursun Yanardağ ile merhume Mualla Yanardağ'ın oğlu, Ece Holding Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Yanardağ'ın ağabeyi, Derya Yanardağ'ın eşi, Yağız Yanardağ'ın babası olan Sönmez Yanardağ'ın cenazesi, Akşemseddin Cami'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Sönmez Yanardağ, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Editör: Yüksel Basar