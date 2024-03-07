Kurumlar futsal turnuvasında üçüncülük kupasını Halk Eğitim Müdürlüğü kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yarı final maçını kaybeden iki takımın üçüncülük dördüncülük maçı gol düellosu şeklinde geçti. Toplam 18 golün olduğu maçta Halk Eğitim Müdürlüğü, Vedat’ın dört, Medet’in üç Serhat ve Zakir’in ikişer golü ile rakibini farklı geçerken Sosyal Hizmetlerin gollerini ise Emrah 2, Murat 2, Fatih, Ermah ve Fatih attılar.

Halk Eğitimüçüncülüğü kazanırken Sosyal Hizmetler ise dördüncülük belgelerini aldılar.