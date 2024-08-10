Her türlü rezaleti milletimize dayatıp normalleştirmeye çalışan sosyal platformlar sömürü aracına döndü. Çeşitli sapkınlıklar ve iğrençlikleri normalleştiren uygulamaların gelecek nesilleri zehirlemesinin önlenmesi gerekiyor. Türkiye’den yılda 100 milyar lira kazanan bu platformlar, Türk kanunlarını ise hiçe saymaya kalkıyor.

SAMET EKER'İN HABERİ - Instagram’a ve Roblox’a erişim yasağı sosyal medya şirketlerini tekrar gündeme getirdi. Uzmanlara göre, sosyal medya uygulamaları ve oyun platformları, toplumu dönüştürerek gelecek nesilleri zehirliyor.

Uzmanlar ‘dijital vatan’ın korunmasının kara, deniz ve hava sınırlarının müdafaası kadar önemli olduğunu söylüyor. Sapkınlık ve aşırılıkların normalleştirilme girişimlerine temelden çözüm bulunması isteniyor. Zaman zaman terör örgütü PKK ve FETÖ’nün kara propagandalarına göz yuman, Türkiye aleyhine her türlü faaliyete izin veren ve yasa dışı olaylar için haberleşme zemini oluşturan sosyal medya platformlarının “kontrolsüz ve denetimsiz” olarak faaliyetlerini sürdürmesi tepki çekiyor.

Son olarak Instagram’ın, Türkiye’deki kullanıcıları sansürlemeye kalkması, Roblox oyun platformunun sapkın içerikleri bardağı taşırdı.

YERLİ UYGULAMALAR GELİŞTİRİLMELİ

Türkiye Bilim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı “Siber Vatan”ın korunması gerektiğini söyledi. Yazıcı, inanılmaz boyutlarda veri toplayan sosyal medya platformlarının oluşturduğu risklere karşı yerli uygulamalarla çözüm üretilmesinin önemine temas etti.

AK Parti’nin hukukçu vekillerinden Ali Özkaya da tehlikenin daha siyasi ve stratejik boyutuna dikkat çekerek bu platformların Batılı egemen devletlerin istihbarat örgütlerinin ticari ajanları gibi faaliyet gösterdiğini vurguladı. Özkaya, şöyle konuştu: Başlıca Facebook, Instagram, X gibi sosyal medya mecraları, maalesef kendini uluslarüstü gören emperyal şirketler olup çoğunlukla Yahudi sermayesi ağırlıklı ve Batılı egemen devletlerin istihbarat örgütlerinin ticari ajanları gibi faaliyet gösteriyor.

İnsan hakları, ifade ve basın özgürlüğü, kişi hak ve hürriyetleri, kamu düzeni ve güvenliği, ulusal barış ve millî güvenlik, devletlerin egemenliği ve bağımsızlığı, mahkeme kararlarının uygulanması gibi kavramlar sadece Batılı ve emperyalist devletler için geçerlidir. Özellikle bu kavramlar halkları Müslüman olan devletler ile gelişmekte olup zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip ülkeleri sömürmek için Demokles’in Kılıcı şeklinde kullanılıyor. Ayrıca bu platformlar kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi ile reklam gelirleri açısından tam bir sömürü aracına dönüşüyor. Yine bu platformlar, millî iradenin manipüle edilmesi, iç huzur ve barışın bozulması, batılıların menfaatlerinin dayatılmasının araçları hâline gelmiştir.

SAVUNMA MEKANİZMASI KURULMALI

Özkaya bunlara karşı devlet ve millet olarak bir savunma mekanizması oluşturulması gerektiğini söyledi. 2021 yılında yürürlüğe giren “Sosyal Medya Yasası” ile Türkiye’de aktif kullanılan bütün sosyal mecraların temsilci ataması mecburi hâle getirildi. YouTube, Facebook, TikTok ve Instagram Türkiye’de birer temsilci görevlendirmesine rağmen X, uzun süre bu şartı yerine getirmedi. Para cezası, reklam yasağı, bant daraltma gibi yaptırımların uygulanmasının ardından son olarak X de mayıs ayında Türkiye’de temsilcilik açmak mecburiyetinde kaldı.

ROBLOX, ART NİYETLİ KİŞİLERİN AVLANMA SAHASINA DÖNDÜ

>> İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Dr. Ömer Kemal Buhari, Roblox ve benzeri çok oyunculu kitlesel oyunların ilk bakışta masum göründüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

Bu tarz oyunlar, oyuncuların üreticiliğini ve pratik zekâsını geliştiren zararsız, bazı faydalarından söz edilebilecek dijital yapımlar olarak öne çıkıyor. Bu oyunların genellikle çocuk ve ergenler tarafından tercih edildiğini bilen bazı art niyetli aktörlerin bu ortamları bir ‘avlanma sahası’na dönüştürdüğü ise pek bilinmeyen bir gerçek. Nitekim Roblox’ta da gizli oyun odaları olduğu, buralarda çocuk istismarı da dâhil olmak üzere çeşitli uygunsuz aktivitelerin yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

>>Eğitimci Abdullah Samancı, Roblox’un göründüğü kadar masum bir eğlence kaynağı olmadığını belirterek “İlk olarak, Roblox’un sebep olduğu dijital bağımlılık meselesine değinmek gerekiyor” dedi. Roblox’un bir diğer karanlık yüzünün ise içerik denetimi konusunda ortaya çıktığını kaydeden Samancı “Siber zorbalık, dijital dünyada her geçen gün artan bir problem ve Roblox da bundan nasibini almış durumda” diye konuştu. Samancı bir diğer tehlikenin de finansal olduğunu kaydetti. Roblox da kullanılan ‘Robux’ sanal parayla yapılan satın alımlar, çocukların finansal bilinci olmadan büyük miktarlarda para harcamalarına yol açabilir” uyarısında bulundu.

>>Üsküdar Üniversitesinden psikiyatrist Melek Gözde Luş, çocukların henüz soyut düşünme kavramına daha erişemedikleri evrelerde cinsellik ya da şiddet içeren görüntü, ses veya konuşmalara maruz kalmalarının gelişimlerini kötü etkileyebileceğini, kaygı bozuklukları, depresyon, davranış bozuklukları gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Hem anne babanın bilinçli olması hem de çocuğuna eğitim vermesinin şart olduğunu belirten Luş “Kişisel bilgilerin verilmemesi gerektiği öğretilmeli. İnternet kullanımı ve oyun oynama süresinin bir sınırının olması lazım. Nasıl 22.00-23.00’ten sonra küçük bir çocuğu dışarı bırakmazsak, belki sanal ortamda da saat 22.00-23.00 ya da 24.00’ten sonra sınırsızca gezinmesini istememeliyiz” dedi.

TÜRKİYE'DEN 2,8 MİLYAR DOLAR KAZANIYORLAR

Türkiye’de YouTube 57 milyon 500 bin, Instagram 57 milyon 100 bin, TikTok 37 milyon 730 bin, Facebook 34 milyon 350 bin ve LinkedIn 16 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bunların Türkiye gelirleri yıllık 2 milyar 860 milyon dolara (Yaklaşık 100 milyar lira) ulaştı. Bunun 1 milyar 510 bin doları arama motoru ve sosyal medya kategorisinden gelen gelirler. influencer’lara 48,4 milyon dolar reklam harcaması yaptı.