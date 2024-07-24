Çorum Belediyesi tarafından yaptırılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilen soyunma odalarının eksikleri yapıcı firma tarafından gideriliyor.

İki yıl önce Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Devane ve İtifaiye sahaları soyunma odalarında ortaya çıkan eksiklikler nedeni ile bakıma alındı.

İlk olarak Devane sahasında başlayan tadilat çalışmalarında odaların önünde yaşanan su birikintileri için yapılan çalışma ile açılacak yeni kanallar ile sular farklı yerlere yönlendirilecek.

Binanın üst katından yaşanan su akıntıları için komple yalıtım yapılacak ve kalkan taşlar yenilenecek.

Bu çalışma nedeni ile soyunma odalanının kapanması nedeni ile bu sahada çalışma yapan takımlar malzemelerini Spor Salonu’na götürdü ve tadilat boyunca salonu kullanarak sahada çalışmalarına devam edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar binaların eksiklerini tesbit ederek yasal yoldan yaptıkları takipler sonucunda yapımcı firma tarafından yenilenmesi için gerekli kararın çıkartıldığını söyledi. Çağlar Devane sahasındaki bu tadilatın ardından aynı bir benzerinin İftaiye sahasında yapılacağını açıkladı.

Çağlar iki sahanın birden mağdur olmaması için bir aylık sürede İtfaiye sahasının ikinci bir aylık süreçte ise İtfaiye sahasının eksiklerinin giderileceğini ve yeni sezona iki sahanında çok daha iyi şartlarda amatörlerin hizmetine sunulacağını söyledi.