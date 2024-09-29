Saadet Partisi Çorum İl Gençlik Kolları tarafından 37. Ahilik Haftası ve 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla iki farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Saadet İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher ve Genç Saadet üyeleri ilk olarak, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında kentteki nöbetçi eczanelere kutlama ziyaretinde bulundular.

İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher konuya ilişkin açıklamasında, eczacılığın, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olduğunu anımsatarak, "Eczacılar, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına kritik görevler üstlenmekte, hastalara ilaçları doğru bir şekilde sunarak tedavi süreçlerinde önemli bir köprü vazifesi görmektedirler. Eczane çalışanları da bu kritik sürecin aktif paydaşlarıdır. Saadet Partisi İl Gençlik Kolları olarak, ilaç üretiminden hastaya ulaşana kadar her aşamada sorumluluk alan ve gecesini gündüzüne katarak çalışan eczacılarımızı nöbetleri sırasında ziyaret ederek, emekleri için teşekkürlerimizi sunduk." diye konuştu.

"SİFTAH BİZDEN, BEREKETİ ALLAH'TAN"

Öte yandan 37. Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli esnaf ziyaretleri yapan Genç Saadetliler, işyeri sahiplerine içerisinde "Siftah parası" ve bir kutlama mesajı bulunan birer zarf takdim ettiler.

Yerel küçük esnafın yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Saadet İl Gençlik Kolları Başkanı Güher, "Bizim bu çalışma ile amacımız, tüm millî ve manevî değerlerimizin erozyona uğradığı böyle bir dönemde, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden esnafımızın yanında olduğumuzu hatırlatmanın yanı sıra, Ahilik kültürüne ve dayanışma ruhuna karınca kararınca katkı sağlamaktır. Bu vesileyle Saadet Partisi olarak, Ahilik kültürünü yaşatan tüm esnafımıza hayırlı işler diliyor, helâl ve bereketli kazançlar temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi9