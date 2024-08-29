Ahlatcı Çorum FK’nın son yıllarda sponsorluk desteği vererek kulübün hep yanında olan iki Çorumlu iş adamı kulüp yönetimine girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yusuf Kanıcı As Başkanlık Selçuk Esenyel ile Hukuk İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Kırmızı Siyahlı takıma üç sezondur yedek kulübesi sponsoru olarak destek veren Yaf Group Yönetim Kurulu başkanı hemşeprimiz Yusuf Kanıcı sponsorluk debsteğinin yanında kulüp yönetiminde As Başkan olarak göreve getirildi. Yine Çorum FK’ya değişik sponsorluk desteklerinde bulunan Esenyel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Esenyel de kulübün Hukuk İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcılğıı görevine getirildiği açıklandı.

Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın her sezon kendilerinin yanında olan ve sponsorluk desteği veren Yusuf Kanıcı ve Selçuk Esenyel’in artık içlerinde olduğunu ve daha aktif görev alacaklarını belirterek kendilerine bu katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.