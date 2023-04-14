HALİL ÖZTÜRK

Samsun’da yapılan Liseli Gençler Bowling Türkiye Şampiyonasında Spor Lisesi finalde kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu.

Grup birincisi olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan Çorum Spor Lisesi erkek takımı Samsun’da 16 takımın mücadele ettiği şampiyonanın ilk iki gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Grup maçları sonunda ikinci tura yükselen Spor Lisesi bu turda yapılan müsabakalar sonunda toplam puanda İzmir Şehit Prof Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ardından ikinci olarak dört takımın mücadele ettiği final grubuna yükseldi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Turhan yönetimindeki Spor Lisesi Emirhan Elvan Selcan, Mehmet Can Güder, Umut Üncü, Burak Çatal ve Yusuf Kazancı’dan oluşan kadrosu ile mücadele ettiği final grubunda yarı final maçında Samsun İlk Adım Anadolu Lisesi ile karşılaşan Spor Lisesi rakibini yenerek finale yükseldi.

Finalde Osmaniye İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile karşılaşan Spor Lisesi nefes kesen bir mücadeleye sahne olan bu maçta rakibine 6 sayı farkla 1312-1306 yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

Finallerin ardından düzenlenen törenle Spor Lisesi Türkiye ikinciliği kupasını ve madalyalarını aldı.