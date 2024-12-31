Bölgesel Amatör Lig 5. grupta ilk yarının son hafta maçlarında Karadeniz Ereğlispor takımı 12. galibiyetini alarak zirvedeki yerini sağlama aldı ve rakipleri ile puan farkını açmaya devam etti. Mimar Sinanspor ise 15. maçında yedinci beraberliğini alararak grubun ve ligin en fazla berabere kalan takımı ünvanını elde etti.

Grup lideri Karadeniz Ereğlispor Geredespor deplasmanından üç puanla dönerek 12. galibiyetini aldı ve en yakın rakibi ile puan farkını bir maç eksiği ile 6’ya kadar çıkardı. Bartınspor Kırıkkale deplasmanından üç puanla dönerek ikinci sıraya kadar yükseldi. Çubukspor deplasmanda Sorgun’u yenerek takibini sürdürdü. Çankırı FK ise sahasında Keçiören Bağlumspor ile berabere kalarak iki puan kaybetti.

Mimar Sinanspor, puan sıralamasında en ypakın rakibi konumundaki Çarşambaspor ile 0-0 berabere kalarak ilk yarıdaki 15. maçında yedinci beraberliği alarak ilk yarıyı 19 puanla dokuzuncu sırada tamamladı.

Bölgesel Amatör Ligde ilk yarı tamamlandı. İkinci yarı 19 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Mimar Sinanspor ikinci yarının ilk maçında Çankırı FK deplasmanında karşılaşacak.