Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Spor Oyunları’ 3x3 Kadın Basketbol’da birinciliği İhtisas Perileri takımı kazandı.

Antrenör Murat Çalışkan yönetiminde kaptan Serap Çelik ve Ezel Uysal, Sema Çoğal ve Defne Köse’den oluşan kadrosu ile mücadele eden İhtisis Perileri ilk maçında MS Jordans takımını 17-1 ikinci maçında Gökyüzü takımını 13-8 yenerek yükseldiği final maçında Star Girls takımını 16-10 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Kaptan Seher Çelik turnuvada çok keyifli maçlar oynadıklarını ve namağlup olarak şampiyon olduklarını belirterek takım arkadaşlarını tebrik etti ve organizasyon nedeni ile Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.