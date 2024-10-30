Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldiklerinde söyledikleri ‘Çorum’u spor şehri yapma’ yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek bu çalışmanında bu hedefe giden yolda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Masa Tenisi Eğitim Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları spor tesisleri hakkında bilgiler verdi.

Kazandırdıkları spor tesislerinin Çorum sporunun gelişimi için çok büyük önem taşıdığını belirterek ‘Pehlivan yatağı Çorum’a modenn bir güreş eğitim merkezi kazandırıyoruz. Yapımı sona gelinde inşallah önümüzdeki günlerde böyle bir açılış töreninde daha bir araya geleceğiz.

Güreş’de Süper Ligde hem grekoromen hem serbest ligde mücadele eden bir kaç ilden biriyiz. Serbest güreşde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attık. Masa Tenisinde de Süper Lig’de bayan ve erkek takımlarımız mücadele ediyor ve başarılı sonuçlar alıyorlar.

Bu tesisin tamamlanması ile ilimizi yeni milli sporcuların kazandırılması adına önemli katkısı olacağına inanıyorum. Tesisin maliyeti 21 milyon lira bunun 15 milyonu Bakanlık verdi. Bu katkılarından dolayı önceki dönem bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve yeni bakanımız Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum.

Böyle güzel bir tesisi cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında hizmete açmanın ayrı bir onur ve gururunu yaşıyoruz. Tesisin ilimizi ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.