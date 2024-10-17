AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Kaya, Çorum merkezde inşaatı süren Güreş Eğitim Merkezi ve Masa Tenisi Tesisleri için Bakan Osman Aşkın Bak’ın talimatıyla 100 milyon TL ek ödenek sağlandığını bildirdi.

İSKİLİP’E 3 SPOR TESİSİ SÖZÜ

Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan İskilip ilçesine 3 spor tesisi yapım sözü aldıklarını belirterek, “Sayın bakanla görüşmemiz sonucunda İskilip ilçemize kapalı yüzme havuzu, güreş antrenman salonu ve spor salonu sözü de aldık." dedi.