1-1’lerini üzdüler

Çorum FK kötü gidişe son vermek için çıktığı Tarsus İdman Yurdu deplasmanında öne geçmesine rağmen rakibi ile 1-1 berabere kalarak iki takımda haftayı ikişer kayıp puanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Atakan Akkaynak’ın 11. dakikada mükemmel golü ile öne geçtiği maçta ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle soyunma odasına 1-1 beraberlik ile girdi. Uzatma dakikalarında Atakan Akkaynak ile direğe takılan Çorum FK ikinci yarıda ise rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

Teknik Direktör Mert Nobre Tarsus maçına üçlü savunma ile çıktı. Dört oyuncuya uzun aranın ardından ilk onbirde forma verdi. Savunmanın sağında Serkan yerine Atakan Cangöz orta sahada Ali’nin yerine Atakan Akkaynak ile başladı.

11. dakikada rakip kaleye gitmeden Atakan Akkaynak’ın 30 metreden vuruşunda bulduğu golle öne geçen kırmızı siyahlı takım golden sonra kontrataklarla etkili olmaya çalışı ancak orta sahadan çıkışlarda doğru tercihleri yapamadı.

Bu dakikalarda kaleci Bayram yaptığı kurtarışlarla rakibe gol izni vermedi. 7 dakikalık uzatmanın beşinci dakikasında Berkay Can’ın hiç gereksiz yere kaleye sırtı dönük futbolcuya yaptığı hareketi çok ağır bir kararla maçın hakemi penaltı noktasını gösterince ev sahibi takım beraberlik golü geldi. Bu golün hemen ardından Atakan Atkaynak ile direğe takıldı.

İkinci yarıda ise topun kontrolünü ev sahibi takım elinde tuttu. Daha çoksavunmada kalan ve kontrataklarla gol arayan Çorum FK’da yine üçüncü bölgeye top taşımada başarılı olamadı.

Maçın ikinci yarısında yapılan hamlelerde sonuç vermeyince maç ilk yarıda atılan gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maç sonunda Çorum FK’da Mert Nobre ile ayrılık kararı alınırken Tarsus İdman Yurdu’nda taraftarlar Serdar Bozkurt’u istifaya davet etti.