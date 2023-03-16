'1 puan bizi şampiyon da yapabilir'

Dünkü oynanan Afyonspor maçının son dakikasında attığı golle 1 puanı takımına getiren Çorum FK'nın forveti Sinan Kurumuş, maçtan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "Kaybettiğimiz 2 puan için çok üzgünüz." dedi

Afyonspor'un 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği son dakikada bulan Çorum FK'da taraftarlar, Teknik Direktör Tahsin Tam'ın oyuncu değişikliklerine tepki gösterirken, Sinan Kurumuş'tan taraftarlara 'sakin olun' çağrısı geldi.

Kalan son 12 maça çok iyi hazırlanacaklarını belirten Kurumuş; "

"Kaybettiğimiz 2 puan için çok üzgünüz. Sizleri mutlu etmek, sevindirmek isterdik ama lütfen sakin olun. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Kalan son 12 final maçına çok iyi hazırlanacağız, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 12 maçlık yolculukta her türlü zorluklarla karşılaşabiliriz. Şampiyonluk yolu her zaman zordur siz ilerledikçe hep zorluklar çıkacaktır ama biz her türlü zorluğu aşacak kaliteye ve bir futbol kulübüne sahibiz. Şampiyonluk sizler gibi bizim içinde çok kıymetli.. Bugün kazandığımız 1 puan bizi ŞAMPİYON' da yapabilir, bunu ligin sonunda hep beraber göreceğiz. Çok iyi bir kulübü temsil ettiğimizi biliyoruz. Bizlerden neler istediğinizi de biliyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Sizlerin bir kardeşi arkadaşı abisi olarak sizden ricam sakin kalın ve bizi desteklemeye devam edin söz veriyorum size o kupa bu şehre gelecek." ifadelerini kullandı