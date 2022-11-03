1907 Gençlikspor’dan Beşiktaş alt yapısına

HARUN AKKAYA

Çorum 1907 Gençlikspor forması giyen 14 yaşındaki genç futbolcu Efe Furkan Ak, Süper Lig’in dev ekiplerinden Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Futbol hayatına 9 yaşında Çorum 1907 Gençlikspor altyapısında başlayan Efe Furkan Ak, 1907 Gençlikspor forması ile 5 yılda önemli bir gelişim kaydetti.

BÜYÜK TAKIMLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleşen Çorum seçmelerinde ön plana çıkan Efe Furkan, daha sonra Samsun ve Antalya milli takım seçmelerine katıldı. Burada Beşiktaş, Sivasspor ve Samsunspor gibi takımların dikkatini çeken Efe Furkan Ak için 1907 Gençlikspor’un kapısını ilk Beşiktaş Kulübü çaldı.

BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYORDU

Ağustos ayından itibaren Beşiktaş ile antrenmanlara çıkan genç oyuncu geçtiğimiz gün resmi imzayı atarak U15 Elit Ligi’nde Siyah-Beyazlı formayı terletmeye başladı.

Sol stoper mevkisinde oynayan genç oyuncunun yetişmesinde büyük bir emeği olan 1903 Gençlikspor antrenörü Cumhur Sevinç, Efe Furkan Ak’ın transfer sürecinde emeği geçen Samsun milli takım bölge antrenörlerinden Osman Üstünel’e, Emre Atalı’ya, Beşiktaş Altyapı sorumlularından Halim Okta’ya, Beşiktaş Altyapı Koordinatörlerinden Mehmet Ekşi’ye ve Beşiktaş Altyapı antrenörlerinden Aydın Tuna’ya teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022, 12:06