2-3 ay maçlar ücretsiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için sözleşme imzaladı.

TFF 2 ve 3. Lig'in yayın haklarının 5 yıllık devrini kapsayan anlaşma için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan TFF Başkanı Büyükekşi, federasyon olarak futbolu hak ettiği seviyeye çıkarma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Türk futbolunda yeni bir atılım başlatmak istiyorsak bu değişimi sadece Süper Lig ve 1. Lig'de değil, 2 ve 3. Lig'de de yapmamız gerekiyor. Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan bu liglerin, bu değişimin parçası olması gerekiyor. Gelirlerin artması adına TFF olarak yayın hakları için ihale açtıklarını ve bu ihaleyi Fuchs Sports'un kazandığını aktaran Büyükekşi, "Beş yıl boyunca Türkiye'de 2 ve 3. Lig maçlarını Fuchs Sports yayımlayacak. Bu anlaşmayla bu liglerin maçlarını taraftarla canlı yayında buluşturma imkanı tanıyacağız. Hem de 92 kulübe 5 yıl boyunca kalıcı gelir sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi "Maçların yayımlanmasıyla 92 kulübün bilinirliği ve izlenebilirliği daha da artmış olacak. Böylece kulüpler kendilerine yeni sponsorlar bularak gelirlerini artırma imkanını da sağlamış olacak. Maçların canlı yayımlanmasıyla futbolcuların da vitrine çıkması daha kolay hale gelecek. Futbolcular daha motive olacak, bu sayede genç ve yetenekli futbolcularımızı kazanabileceğiz. Böylece kulüplerimiz oyuncu satıp ilave gelir elde edebilecek. Anlaşmanın Türk futboluna, kulüplerimize ve yayıncı kuruluşa hayırlı olmasını diliyorum."

Statlarda yapay zekalı kameralarla 360 derecelik görünüm

Yayıncı kuruluş Fuchs Sports'u temsil eden avukat Emin Özkurt da bu anlaşmanın Türk futboluna önemli katkı sağlayacağına işaret ederek, "TFF 2 ve 3. liglerde memleketimizin büyük ve köklü kulüpleri mücadele ediyor. Ülkemiz açısından sevindirici bir anlaşma. Buna katkı sağlama ve vesile olmanın şahsi mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Yeni bir teknoloji kullanacak olan yayıncı kuruluşun özelliklerinden bahseden Özkurt, maç yayınlarının yeni nesil platformda klasik manadaki yayınlardan farklı olacağını, karşılaşmaların, statlara yerleştirilecek yapay zekayla donatılmış kameralar sayesinde kameramana gerek olmadan, 360 derece panoramik görünümle takip edileceğini, yayıncı platformuna uygulamalar ve web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini ve böylece yetenekli gençlerin müsabaka içi performanslarının daha iyi analiz edileceğini kaydetti.

"Asli amaç, Türk sporunun gelişmesini temindir. En başta kulüplere büyük faydası olacak." değerlendirmesini de yapan Özkurt, böylece Türk futbolunun marka değerinin yükseleceğini ve potansiyelin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Emin Bozkurt gelen bir soru üzerine ise Fuchs Sports Türkiye olarak geçen hafta maç yayınlarına başladıklarını, ilk etapta maçların her platformdan 2-3 ay ücretsiz olarak izlenebileceğini söyledi.

Bozkurt, her geçen hafta yayınlayacakları maç sayısının artacağını ve tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra TFF 2. Lig ve 3. Lig'de her hafta oynanan 46 maçın tamamını yayınlamak istediklerini söyledi.