Amatör’de EN’ler ödüllerini aldı

HARUN AKKAYA

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Amatör’de Sporun Enleri birlik ve beraberlik gecesi önceki akşam Anitta Otel’de yoğun bir katılım ile yapıldı.

Geceye Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesi ve Satranç Federasyonu Başkan vekili Avukat Fatih Maden, İl Sivil Toplumlu İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Amatör SporKulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Futbol İl Hakem Komitesi Başkanı Özcan Genel ile birlikte futbol taban birliklerinin yöneticileri, ilimizde amatör spora değişik branşlarda hakem, il temsilcisi ve sporcu olarak hizmet vermiş isimler ile çok sayıda davetliler katıldı.

Ödül töreninde ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmarının ardından ödül törenine geçildi.

Törende ilk olarak Amatör futbolda oynanan liglere isim sponsorluğu desteği veren Karakaşlar Traktör Selahattin Karakaş, Yağmur Tur Muammer Gayretli ve Berke ve Burak Refrektör Ali Dursun’a plaketleri verildi. Yılın futbol takımı ödülüne iki sezondur Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil etme hakkı kazanan Osmancık Belediyespor layık görüldü. Erkekler voleybol 2. liginde geçen sezon şampiyon olarak 1. lige yükselen Çorum Belediyesi Gençlikspor takımı ise ödüle layık görülen diğer takım oldu.

Yılın Futbol Antrenörü ödülüne geçtiğimiz sezon amatör futbolda oynanan dört kategoride mücadele eden Mimar Sinan Gençlikspor ile iki şampiyonluk iki ikincilik kupası kazanan Hüseyin Eğer layık görüldü. Yılın Spor Emektarı ödülüne ise Kadınlar voleybol 2. liginde uzun yıllardır ilimizi temsil eden ve takımın antrenörlüğü ve diğer tüm görevlerini üstlenen Ali Haydar Teke’ye verildi.

Amatör Spor’da 25. Yıl ödülüne uzun yıllardır Ulukavakspor’da her türlü görevlerde bulunan Yusuf Aydemir layık görüldü. Yılın spor muhabiri görevine Çorum Haber Gazetesinden Rıfat Kara layık görülürken amatör spora yayınlarında geniş şekilde yer veren yazılı basında Çorum HAKİMİYET ve Çorum Haber gazetelerine, görsel basında ise Çorum Wep TV’de yayınlanan Sporun Merkezi ve Kent 19 TV’de yayınlanan Kentte Spor programlarına ödül verildi.

Yılın sporcularına ise Dünya Şampiyonalarında kürsüye çıkmış üç isim ödüle layık görüldü. Down Sendromlular Dünya Masa Tenisi Şampiyonasında çift bayanlarda altın madalya kazanan Merve Peker ile İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazanan güreşçiler Eren Uzun ve Mehmet Akif Sönmez ödüllerini aldılar.

Yılın Fair play ödülü ise Çorum FK Akademi Liginde geçtiğimiz sezon oynanan maçta sakatlanan rakip kaleciyi kucağına alarak sahadan ambulansla kadar taşıyan kaleci Okan Kendirci ödüle layık görüldü.

Törende ayrıca önceki dönemlerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı yapmış isimler Halil İbrahim Kaya, Gazi Alıç ve Sefer Kurtaran’a plaket verildi.