‘Başarıyı birliktelik getirir’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Başkan ve yönetimin üzerine düşeni yaptığını ve tüm sorumluluğu teknik ekip ve futbolculara yıktığını belirterek ‘Hedefimiz açık ve net bunun içinde ilk göreve geldiğimde söylediğim gibi birlik ve beraberliği sağlamak çok önemi’ dedi.

Tahsin Tam dün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında Antalya kampını, transferleri ve ligin ikinci yarısı ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

‘Çok verimli bir kamp geçirdik’

İki haftalık Antalya kampında iki hafta süren çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Orda eksiklerimizi gidermeye yönelik çalışma ve iki hazırlık maçı yaptı. Yeni katılan arkadaşların sayısı hayli fazla oldu onların eksiklerini gidermeye ve uyum sorununu aşmalarına yönelik çalışma yaptı. Gelen arkadaşlar bu liglerde oynamış tecrübeli isimler.

‘Tüm sorumluluk bana ve teknik ekipte’

Şanlı Urfa maçı ile pazar günü taraftarlarımız ile buluşuyoruz. O anı heyecanla bekliyoruz. Tabi ki hedefimiz çok net. Başkanımız bu hedefi açık ve net olarak ortaya koydular. Tüm sorumluluk bana ve ekibime bıraktılar. İnşallah bizde onları utandırmayacak performansı oyuncularımla ortaya koyacağız.

‘Başkanı tanıdıkça her şey olabilir’

Çok arzulu ve istekli gönülden bağlı bir evladı kulüp başkanı. Başkanı tanıdıkça her an her şey olabilir diyorum ancak biz artık maça konsantre olmak zorundayız. Önemli bir maça çıkacağız ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kendimizi test edeceğimiz iyi bir maç olacak. Bu maçı alırsak geleceğe daha güvenle bakacağız.

Forvet transferi konusunda çalışma var ancak olmasa da mevcut kadromuz içerisinde bu mevki için alternatif isimlerimiz var olmasa da olur. Ancak biz bu yarıdaki transferlerle kusursuz bir kadro oluşturmak istiyoruz. Açıkcası benim istediğimin üzerinde transferler onlar. Böylece sorumluluğu bizim üzerimize bıraktı.

‘Çok transfer yapmakla şampiyon olunmuyor’

Çok transfer yapmakla şampiyon olunmuyor. Bunun örneklerini çok gördük. Benim görevim daha zorlaştı adaptasyonu en kısa sürede bitirerek takımı sahaya tam olarak çıkarmalıyız. Bunun için gerekli tecrübemiz de var.

‘Taraftarımızdan sabır istiyor kırılganlık göstermesinler’

Taraftarlarımızdan bu maçta tribünleri dolduracağını düşünüyorum. Onlardan maçın son düdüğüne kadar takımlarına destek versinler sabır ve kırılganlık göstermesinler. Bizler kazanmak için onları mutlu etmek için sahada elimizden geleni yapacağız. Onlara maça bekliyoruz.

‘Başarıyı birliktelik getirir’

Başarıyı birliktelik getirir. Saha ve tribün bütünlüğü şehir olarak sağladığımız takdirde başarıyı gelecektir.

Kırılganlık göstermemeliyiz ve sabırlı olmalıyız, Onları mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah hayırlı bir ikinci yarı olur.

Ozan Sol iki üç hafta daha takımdan ayrı çalışacak. Berkay Can ise salı gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.