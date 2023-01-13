Basına açık bölümde çabuk kuvvet, kapalıda taktik

HARUN AKKAYA

Çorum FK pazar günü ikinci yarının ilk maçında evinde oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım basına açık ilk bölümde çabuk kuvvet basına kapalı bölümünde ise Urfaspor maçının taktiğini denedi.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çalışmayı Başkan Oğuzhan Yalçın ve kulüp ceosu Abdulhamit Yıldız izledi.

Berkay Can dışında tüm futbolcular katıldığı antrenmanda Ferhat takımdan ayrı düz koşu yaparken Ozan Sol ise özel program doğrultusunda yürüyüş yaparak antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ilk bölümü 2 nolu sahada toplu olarak yapılan ısınma koşusu ve dar alanda pas ile devam etti. Burda kısa süreli bir oyun oynatan Teknik Heyet daha sonra takımı 1 nolu sahaya aldı. Burda üç grup halinde çabuk kuvvet hareketleri yaptıran teknik heyet ardından kanat varyasyonu yaptırdı.

Bu bölüm de verilen su molasında teknik heyet antrenmanı basına kapattı ve bu bölümde pazar günü oynanacak Urfaspor maçının taktiğini yaptırdığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Urfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.