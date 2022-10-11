HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Amedspor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mağlubiyetten dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek ‘Yalnız bırakmayın bizleri bu yolda herkesin istediği bizim birbirimize düşmemiz. Biz düşmeyeceğiz bu kale düşmeyecek biz düşlmeyeceğiz ve biz başaracağız’ dedi.

Yalçın paylaşımında şu mesajları verdi ‘Sevgili abilerim, kardeşlerim bu iki resim bizi şampiyonluğa götürecek. Evet bugün sahamızda ağır bir yenilgi aldık. Sizler gibi ben de çok üzüntü duyuyorum. İlkokul yollarından bugüne kadar Çorumspor harici ne aklımda ne hayalimde başka bir takım olmadı olmayacakta. Bu takımın başına geçerken tek inandığım ve güvendiğim Çorumspor’un gerçek taraftarları idi. Sizler beni hiç yalnız bırakmadınız. O kadar duygu doluyum ki anlatamam.

Beni yakınen tanıyanlar iyi bilirler hiç bir zaman pes etmeyeceğim. Ama sizlerin bana verdiği o güçle bu takımı kurduk ve şu anda maç eksiği ile ikinci sırada bulunuyoruz. İnsanoğluyuz hata yapabiliriz bugün de Serkan kardeşim hata yaptı.

Tepkinizi anlıyorm kızmakta üzülmekte haklısınız. Şu anda tabiri caizse bir savaştayız ve cepheden geri dönemeyiz. Sonuna kadar beraber gideceğiz. Gün sahip çıkma günüdür, gün düştüğümüz yerden kalkma günüdür. gün Çorumlunun takımına sahip çıkma günüdür. Kaptan Oğuzhan Yalçın olarak sizlere sözüm sözdür birgün olsun bu sevdadan vazgeçmeyeceğim. Bana güvenin ben size güveniyorum en ufak kardeşimden en yaşlı amcama kadar kupayı bu memlekete getireceğiz ve size sözümdür o kupayı hep beraber kaldıracağız. Yalnız bırakmayın bizleri bu yolda herkesin istediği bizim birbirimize düşmemiz. Biz düşmeyeceğiz bu KALE düşmeyecek biz başaracağız’ dedi.