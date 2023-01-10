Burak Çalık ayrılıyor

Çorum FK’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İki sezondur Çorum FK formasını giyen tecrübeli futbolcu Burak Çalık ile yollar ayrıldı.

Ligin ilk yarısında kırmızı siyahlı takımda fazla forma şansı bulamayan Burak Çalık ile ara transfer döneminde yolların ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.

Urfaspor maçının ilk antrenmanına çıkmayan Burak Çalık Başkan Oğuzhan Yalçın ile ayrılık şartlarını görüştüğü öğrenildi. Burak Çalık’ın bir takım ile anlaştığı Çorum FK ile ayrılığın ardından yeni kulübü ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 19:52