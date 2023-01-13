HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Burak Çalık’tan duygusal veda. Tecrübeli futbolcu dün tesislerde takım arkadaşları ve teknik heyete veda konuşması yaparak Çorum’dan ayrıldı.

İki sezon önce Çorum FK’ya transfer olan tecrübeli futbolcu ikinci yarı için ayrılık kararı alınmıştı

Dün ayrılığın kesinleşmesinin ardından tesislerde bir veda konuşması yapan Burak Çalık şunları söyledi: "Bugün itibari ile sizlerden ayrılıyorum. Buzamana kadar yol yürüdüğüm yeni birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var. Arkadaşınız olarak şunu söylemek istiyorum.Gerçekten çok özel bir kulübe geldiniz. Sonuna kadar sizin arkadınızda olan bir başkanınız var. Bunu gün geçtikte daha iyi anlayacaksınız. Kaptanlarınız burda onlarla birlikte inanıyorumki sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaksınız. Sizleri takip edeceğim. Şampiyonluk yolunda sizlere başarılar diliyorum hakkınızı helal edin’ dedi.

Daha sonra tüm arkadaşları ile tek tek sarılarak vedalaşan Burak Çalık tesislerden ayrıldı.

Kastamonuspor ile anlaştı

Çorum FK’da ayrılan Burak Çalık Kastamonu’ya gitti. Kendisini talip olan kırmızı siyahlı kulüple her konuda anlaşan Burak Çalık’ın resmi imzayı atarak yarın oynayacakları Serik Belediyespor maçında forma giymesi bekleniyor.