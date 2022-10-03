Çorum FK ailesi Barbüke’de eğlendi

HARUN AKKAYA

Ligde bu hafta sonunu bay geçen Çorum FK bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan aileler ile barbekü partisinde bir araya geldiler.

Ligin yedinci haftasını bay geçen kırmızı siyahlı takım cumartesi günü çalışmayı sabah saat 10.30’da yaparken öğleden sonra ise tesis bahçesinde barbüke partisine katıldılar.

Kulüp Ceo'su Abdulhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ile Teknik Heyet’in katıldığı Başkan Oğuzhan Yalçın’ın ise görüntülü telefon görüşmesi ile bağlandığı barbekü partisine bazı futbolcuların aileleri ve çocukları ile kulüp çalışanları katıldılar.

Tesis kondisyon salonunun önündeki alanda yapılan partide futbolcular hem eğlenceli bir yemek yerken hemde sezonun geçen yedi haftasının bir değerlendirmesini yaptılar.