Çorum FK alt yapı seçmesine yoğun ilgi

Çorum FK’nın alt yapısına yeni isimler kazandırmak amacı ile dün düzenlenen seçmelerde 70 sporcu hünerlerini sergiledi.

Kırmızı Siyahlı kulüp alt yapısına yeni bir yapılanma çerçevesinde alt yapı sorumlusu Salih Özürk ve alt yapıda görev yapan antrenörlerin görev yaptığı seçmeler dün İtfaiye sahasında yapıldı.

Seçmelere 2007-2008-2009 doğumlu ve lisansı bulunmayan sporcular katıldılar. Altyapı Koordinatörü Selim Sümer gözetiminde gerçekleşirken, Cemalettin Hoşgör, Barış Kılıç, Ömer Özer, İsmail Atalay Baydur, Hayrettin Karaca ve Nurettin Kabalak gözetiminde ilk olarak seçmeye gelen sporcuların kayıtları yapıldı ve mevkilerine göre takımlar oluşturuldu.

Maçlar öncesinde Çorum FK Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer sporculara ahlaklı olmasının önemine dikkat çekerek Çorum FK’da forma giynenin ayrıcalık olduğunu ancak önceliklerini ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek bu doğrultuda maç yapmalarını istedi. Sümer seçme sonunda beğenilen isimlerin Çorum FK alt yapısında forma giyeceğini söyledi.

Daha sonra 2007 doğumlular bir grup 2008 doğumlular diğer grup ve son olarakta 2009 doğumlu futbolcular maç yaptılar.

Maçları yakından takip eden teknik ekibin raporları doğrultusunda beğenilen 2008 doğumlularda Sungurlu’dan Burak Kocaoğlu ve Emirhan Pozan seçilirken 2007 doğumlularda ise Arda Kabak, ahmet Kağan Şimşek, Muhammed Hasan Köstekci, Resul Yenifidit, Mustafa Ateş ve Osman Eren Kılıç beğenilerek yaş kategorileri ile antrenmanlara başlayacaklar.