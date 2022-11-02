Çorum FK'da Tahsin Tam dönemi

Çorum FK'da Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlüğe Bursaspor'dan ayrılan Tahsin Tam getirildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın, bugün Tam ile görüşerek anlaşmaya vardı.

53 yaşındaki tecrübeli hoca Çorum FK'yı şampiyon yapmak için ter dökecek.

Bursaspor’un başında 11 maça çıkan Tahsin Tam, 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 maçtan puan çıkartamadı.

TAHSİN TAM KİMDİR?

Vakıfköy'den yetişen daha sonra Bursaspor U21 Takımı'nı çalıştıran Tahsin Tam, Gaziantepspor, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da yardımcı antrenörlük yapmış, Bodrumspor ile Karacebeyspor'un da teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Tahsin Tam yönetimindeki Karacabey, TFF 2. Lig play-off finaline kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 15:17