Çorum FK'da Tahsin Tam sesleri!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK'da Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sürüyor.

Çorum FK'da teknik direktörlük görevi için öne çıkan isim Bursaspor'dan ayrılan Tahsin Tam olduğu öğrenildi.

İddialara göre başkan Oğuzhan Yalçın'ın 53 yaşındaki tecrübeli hoca Tahsin Tam ile görüşeceği gelen bilgiler arasında.

Bursaspor’un başında 11 maça çıkan Tahsin Tam, 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 maçtan puan çıkartamadı.

TAHSİN TAM KİMDİR?

Vakıfköy'den yetişen daha sonra Bursaspor U21 Takımı'nı çalıştıran Tahsin Tam, Gaziantepspor, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da yardımcı antrenörlük yapmış, Bodrumspor ile Karacebeyspor'un da teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Tahsin Tam yönetimindeki Karacabey, TFF 2. Lig play-off finaline kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 21:55