Çorum FK'da transfer çalışmaları

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın devre arası transfer döneminde ihtiyaç duyduğu mevkiler için arayışlar sürüyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpten transfer konusunda isim verilmekten kaçınılsada futbol camiasında gezen oldukça fazla isim var.

Geçtiğimiz hafta transferi düşünülen isimler oldukça yazıldı çizildi. Bu isimlere ilave olarak son eklenen isim kaleci Ali Türkan oldu.

1987 Yozgat doğumlu 35 yaşında ve 190 boyundaki kaleci halen Bodrumspor’un kadrosunda. Kayseri Erciyesspor, Yozgatspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, İnegölspor, Bandırmaspor, Sarıyer ve son olarakta bu sezon Bodrumspor’a transfer olan Ali Türkan için ön görüşme yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan 10 numara için gündemdeki isim Gökhan Karadeniz ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz haftalarda Boluspor ile yollarını ayırmıştı.

Karacabey, Gemlikspor, Hatayspor, Bursa Nilüfer, Aydınspor, Altınordu, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Bandırmaspor, Göztepe, Erzurumspor, Samsunspor ve son olarakta geçen sezon ortasında Boluspor ile anlaştı.