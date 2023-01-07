Çorum FK hazırlık maçında Bandırmaspor'a kaybetti ⚽

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çorum FK, kamptaki ikinci hazırlık maçında 1.lig ekibi Bandırmaspor ile karşılaştı.

Kötü bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Kamptaki ilk hazırlık maçında Bucaspor ile 1-1 berabere kalan ve iyi oyun sergilemeyen Çorum FK, Bandırmaspor maçında da kötü bir futbol ortaya koyarak sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Bandırmaspor'un gollerini 41.dakikada Manos, 76.dakikada Kerim ve 89.dakikada Levent'ten geldi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023, 18:12