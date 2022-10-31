Çorum FK'nın yeni teknik patronu kim olacak?

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Tarsus maçının ardından Teknik Direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından Çorum’a dönmedi ve Ankara’da yeni teknik direktör görüşmeler yapıyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın Ankara’da yaptığı görüşmelerde hem bu ligi hemde Çorum FK’nın kadrosunu bilen doğru isim konusunda bir dizi görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Oğuzhan Yalçın’ın üst ligden kamuoyunun onay vereceği bir isim olması içinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımın teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda İrfan Buz’un bulunduğu ancak tecrübeli teknik adamın üst ligleri düşündüğü için kabul etmediği öğrenildi.

Metin Diyadin, Mesut Bakkal ve Mehmet Altıparmak’ın diğer alternatifler olduğu belirtildi.

Başkan Yalçın’ın bugün veya en geç yarın yeni teknik direktör konusunda kesin anlaşmayı sağlayarak Bayburtspor maçına takımın başında olmasını istediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022, 19:42