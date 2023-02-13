Çorum FK, Samsunspor ile özel maç yapacak

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK deprem bölgesine destek amacı ile Samsunspor ile hazırlık maçı yapacak.

1. ligin lideri Samsunspor ile Çorum FK takımları 25 Şubat cumartesi günü Samsun’da hazırlık maçı yapacak.

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeni ile liglere ara verilmesinin ardından kulüpler hem hazırlık maçı yapmak hem de depremzedelere destek olmak için özel maç yapıyorlar.

Çorum FK, bu doğrultuda 25 Şubat’ta 1. ligde lider Samsunspor ile özel maç yapmak için anlaştı.

Samsunspor bu maç öncesinde Orduspor ile iki maç yapacak. Samsunspor ile Çorum FK arasında 25 Ocak cumartesi günü Samsun 19 Mayıs Stad’ında oynanacak maçın saati ve diğer şartları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Öte yandan Çorum FK’nın bu hafta içinde de bir hazırlık maçı yapmak için arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 19:44