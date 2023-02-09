Çorum FK toplanıyor

Çorum FK dört günlük iznin ardından yarın ligin kalan maçları için toplanıyor.

Pazar günü yaptığı antrenmanla hafta içinde evinde oynayacağı Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Çorum FK aynı gece yaşanan deprem felaketinin ardından liglere ara verilmesi üzerine dört gün izne ayrılmıştı.

Futbol Federasyonu’nun liglerin kalan maçlarının 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edeceğini açıklamasının ardından Çorum FK Teknik Heyeti takımı cuma gününe kadar izni göndermişti. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 15’de tesislerde toplanacak ve saat 17’de yapacağı antrenmanla ligin kalan maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı Siyahlı takım şartlar uygun olması ve maçların oynanmaya başlaması halinde 19 Şubat pazar günü Batman Petrolspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise 1 Mart çarşamba günü ise erteleme maçında evinde Afyonspor’u konuk edecek. Ligin bundan sonraki haftaları yeni fikstürü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023, 19:15