Çorum FK yara sarıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da son üç maçta alınan mağlubiyetin ardından bozulan moraller ve yıkılan umutların yeniden toparlanması için görüşmeler ve toplantılar devam ediyor.

Kırmızı siyahlı takımın dün yapılan antrenmanında bu görünteler yaşandı.

Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Sakatlıkları geçen isimlerden Suat Kaya takımla çalışırken Burak Çalık ise dört haftalık aranın ardından dün düz koşulara başladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışması yapıldı. Ardından atak değiştirme ve rakip atakta iken sahada kayma yaparak boş alan bırakmamı üzerinde sıkca duran Mert Nobre Ankaraspor maçında yaşadıkları eksikler konusunda uyarılarda bulundu. Çalışmanın son bölümünde ise Tarsus maçının taktiğini yapan kırmızı siyahlı takımda morallerin biraz toparlandığı gözlendi.

Çorum FK Tarsus maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.

Kırmızı Siyahlı takım Tarsus maçı için yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğlen saatlerinde yola çıkması bekleniyor. Çorum FK bu maç öncesi son antrenmanı Tarsus’da yapacak.