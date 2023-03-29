Çorum FK:0-Esenler Erokspor:0⚽ canlı izle

Çorum FK, ligin 27.haftasında evinde Esenler Erokspor'u ağırlıyor.

26 maçta 51 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan kırmızı siyahlılar, lig dördüncüsü Erokspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları devam eden Ozan Sol, Selim Ilgaz, Timur Temaltaş ve Berkay Can yine forma giyemiyor.

Karşılaşma Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu'nun düdüğü ile başladı.

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Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023, 12:58