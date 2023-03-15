Çorum FK:2-Afyonspor:2 ⚽

Çorum FK, erteleme maçında evinde Afyonspor'u ağırlıyor.

Ligde 44 puanla ikinci sırada yer alan kırmızı-siyahlılar Afyon maçından da 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Rakip Afyonspor ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Amedspor'u 2-0 gibi net bir skorla yenerek Çorum'a moralli geliyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları nedeniyle Ozan Sol, Berkay Can Değirmencioğlu, Atakan Akkaynak ve Suat Kaya forma giyemiyor.

Karşılaşma Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR... Dakika 50: Çorum FK, Ferhat'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 15:54