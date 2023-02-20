Çorum FK’da Ozan Sol şoku!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın devre arasında Sakaryaspor’dan transfer ettiği Ozan Sol’dan kötü haber.

Tecrübeli futbolcunun devre arasında operasyon geçirdiği pupis sakatlığının nüksettiği buna ilave olarak kasığında yırtık tesbit edildiği ve 6-8 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu sezonun ilk yarısında Sakaryaspor’da forma giyen Ozan Sol devre bitmeden kasığındaki sakatlık nedeni ile lig bitmeden operasyon geçirdi. Devre arasında geçirdiği operasyonun ardından tedavi sürecini tamamlayarak çalışmalara başlayan Ozan Sol geçtiğimiz hafta sonu ağrıları artması üzerine kontrol amaçlı dinlendirildi ve MR çekimi yapıldı.

MR sonucunda yapılan incelemede Ozan Sol’un operasyon geçirdiği sakatlığının nüksettiği ayrıca kasığında yırtık da tesbit edildiği belirlendi. Bunun üzerine Ozan Sol’un önümüzdeki günlerde yeniden operasyon geçireceği öğrenildi. Ozan Sol’un sahalara dönmesinin 6-8 hafta arasında süreceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023, 18:55