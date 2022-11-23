Çorum FK’nın ana sponsoru YDA Group oldu

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Ana Sponsoru Ankara merkezli Uluslararası bir şirket olan YDA Group oldu.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın sezon başından bu yana kulübe destek veren YDA Group’un başka sponsor bulunursa onlarla anlaşmaları için beklediklerini ancak bugün itibari ile çıkan kimse olmayınca bu sponsorluğu açıkladıklarını söyledi.

Yalçın Ankara merkezli ve uluslararası bir çok alanda faaliyet gösteren YDA Group Başkanı Hüseyin Arslan ile sezon başında görüşmeleri sonunda kulübe destek sözü aldıklarını bugüne kadar da kulübe ihtiyaç duyduğu anlarda gereken desteği verdiğini belirtti.

Kendisinin sponsorluk için başka firmalar ile anlaşma ihtimalleri nedeni ile bugüne kadar açıklama yapmadıklarını belirten Başkan Yalçın gelinen noktada başka destek veren çıkmadığı içinde YDA group ile ana sponsorluk anlaşmasını açıkladıklarını söyledi.

Yalçın tesisin, antrenman sahasının ve stadın belli yerlerine ana sponsorumuz YDA group’un logo ve reklamlarını koyacaklarını bunla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek Hüseyin Arslan’ın şansında tüm şirket yönetimine bugüne kadar Çorum FK’ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan Kimdir

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1992 yılında “Yüksek Onur” derecesi ile mezun olan Hüseyin Arslan, 1993 yılından bu yana YDA Group Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Türk inşaat sektörünün köklü ve saygın kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Muğla İli Ukrayna Fahri Konsolosu olan Arslan; aynı zamanda Türkiye – Kazakistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesidir. Arslan; YDA Group’un Kazakistan’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına sağladığı üstün katkılardan dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından “Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı” takdim edilmiştir. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak eğitim alanında da katkılar sunan ARSLAN; doğrudan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ilişkili olan Sosyal Bilimler ve Bilimciler Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Üyesidir. İnşaat sektörü ve özellikle de Kamu-Özel İşbirliği (PPP) konularında yurt içi ve yurt dışında pek çok konferansa davetli konuşmacı olarak katılmaktadır.