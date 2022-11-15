Değişim sürecini iyi geçirdik

Beş maçlık galibiyet hasretinin ardından iki maçlık galibiyet serisi çok güzel oldu. Kaçan avantajın büyük bir bölümünü geri aldık morallendik.

İnegölspor galibiyetinin kısaca özeti bu olsa gerek. Çok iyi başlanan sezonun ardından karabasanların çöktüğü dört haftalık mağlubiyet serisi. Tarsus deplasman beraberliği ve teknik direktör değişikliği ile başlanan Bayburtspor maçı.

İki teknik adamında oyun anlayışlarının ne kadar farklı olduğunu iki maçta gördük. Golü atıp geriye yaslanan takım yerine önde baskıyı sürdüren bir takıma dönmeye çalışıyoruz. Kolay değil tabiki alışkanlıkları değiştirmek.

Bayburtspor maçında alınan 3-0’lık galibiyete takımın tempo yapamadığını ve topa sahip olmayı başaramadığını yorumlamıştık. İnegölspor maçına kötü başladık ilk sekiz dakika içinde rakibe iki pozisyon verdik. Ani bir atakta Çorum FK’nın şut çeken tek ismi olan Atakan Akkaynak yine yaptı ve denedi golünü attı.

Golden sonra topu önde tutmaya çalıştık savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştılar savunmamız bu anlamda hatalar yaptı allahtan ev sahibi takımda gol vuruşu yapacak isimler korktuğumuzu başımıza getirmedi.

Orta saha üçlü tercihi konusunda Tahsin hoca ile ayrılıyorum. Özellikle deplasman maça daha kontrollü başlamanın uygun olduğunu düşünüyorum. Atakan Camgöz veya Ali’den birisinin orta sahada basan isim olarak olması gerekiyordu. Berat Ali ve Atakan Akkaynak’ın ikisinin birden hücuma çıkması Ferhat’ın ise bu bölge için yumuşak olması nedeni ile orta alana rakip çok çabuk geçti.

Belli bölümde baskı yedik ancak gol yemedik ve devre arasına bu moralle girdik. İkinci yarı başlarken orta sahayı güçlendirmesini bekledim Tahsin hocamın aynı onbirle çıktı. Maçın etkisiz isimlerinden Suat, Enes değişikliği ile ilk hamlesini yaptı.

İkinci yarının başında taraftarında desteği ile baskı kurmaya çalışan rakip önünde doğru çıkışları yapabilsek maçı daha erken koparabilirdik. 69. dakikada Sinan, Atakan Camgöz değişikliği ile beklediğim hamle geldi ve oyunu kontrol altına aldık. İki dakika sonra gelen ikinci golle rahatladık.

Kalan bölümde ise direnci kırılan rakip önünde zorlanmadık ve yine net bir galibiyet aldık. Tahsin hoca ile iki maç altı gol attık ve gol yemedik. Bizim kazandığımız bu iki haftada rakiplerin kaybetmesi ile zirveye sadece bir puan uzaklığa geldik.

Puan durumuna baktığımızda herkesin nefesi birbirinin ensesinde. Lider ile sekizinci arasındaki puan farkının sadece üç olması mücadelenin ve her puanın ne kadar önemli olduğunu açıkca gösteriyor.

İlk yarının kalan beş haftasında üç içerde iki deplasman maçı oynayacağız. Çıkaracağımız 13 puan ikinci yarı için bize yeterli olacaktır. Devre arası yapılacak gerek saha içi gerekse transfer çalışması ile bu sezon neden olmasın diyorum. Umutlanmak istiyorum ancak sahada futbolcular tribünde taraftarlar üzerine düşeni yapması gerekiyor.

Pazar günü Erzincanspor ile zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftar desteği çok önemli. Bu destek itici güç olmalı takımı oyundan düşürmemeli. Kazanmak çok önemli ancak kaybetmemekde rakibe avantaj sağlamaması için önemli. Amedspor maçında yaptık bu hatayı aman dikkat diyorum. BAL temsilcimiz Osmancık Belediyespor ikinci galibiyetini Şehir Stadyumunda aldı. Burda ilk kez baraj maçında Sungurlu Belediyespor’u yenen Osmancık ikinci maçınıda kazandı. Takım olarak hücum hattında sıkıntılar yaşasa da ligde kalma yolunda sıkıntı yaşamayacak gibi görülüyor.

Efelerin bay geçtiği haftada Sultanlarımız ile üzüldük. Gelişim Liginde ise Çorum FK Bölgesel’de zirveyi zorluyor ancak Elit liglerde ise varlık gösteremiyor. Bölgesel U 17 ve U 19’da zirve için iddialıyız. Elit lig U 15 ve U 16’da ise tesisi olan ve il dışından takviyeler yapan rakipleri önünde bırakın galip gelmeyi gol atmaya bile zorlanıyorlar. O yüzden hem A takıma daha fazla oyuncu kazandırmak hemde kaliteyi artırmak için Çorum FK’nın biran önce A takımın gibi olmasa bile bir tesise kavuşması gerekiyor. İnşallah sezon sonunda ‘birlikte başaracağız’ sloganı ile hedefe ulaşırsak o zaman bu konu çok daha önemli olacak. Kısır çekişmeyi bir kenara bırakıp bu sorunun çözümü için el birliği yapılması gerekiyor.