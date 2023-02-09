Deprem bölgesinde etkilenen 13 kulübün hakkı dondurulacak

Futbol Federasyonu liglerin kalan haftalarını nasıl oynatacağı konusundaki çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Gündemde ise deprem yaşayan illerdeki kulüplerin haklarının bu sezon dondurularak kalan maçlara çıkmaması diğer takımların ise belirlenen fikstürde ligleri tamamlanması.

10 ilde yaşanan iki büyükdepremin ardından Türkiye genelinde tüm spor müsabakaları ertelenmişti. Futbol Federasyonu da bu ertelemenin ardından yaptığı değerlendirme sonucunda lprofesyonel liglerin 17-18-19 Şubat’ta başlayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamaya rağmen depremden çok fazla etkilenen ve ağır hasar alan illerdeki takımların ligin kalan maçlarına çıkması çok zor görülüyor. Futbol Federasyonu depremden etkilenen illerde bulunan takımların durumlarını inceleyecek ve liglere çıkıp çıkamayacağına başvurularına göre karar verecek.

Liglere devam etmek istemeyen kulüplerin bu sezonki hakları dondurulararak önümüzdeki sezon aynı ligde mücadeleye devam etmeleri bekleniyor. Bu konuda Futbol Federasyon’nun değerlendirme yaptığı ve kulüplerle irtibat halinde olduğu kesin kararı ise önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde profesyonel liglerdeki kulüpler Süper Lig’de Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Hatayspor, 1. ligde Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, 2. ligde Diyarbekirspor, Amedspor, Şanlı Urfaspor ve Adıyamanspor, 3. ligde İskenderunspor, Osmaniyespor, Malatya Yeşiylurt Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor ve Kahramanmaraşspor takımları bulunuyor.