Dört takımlı şampiyonluk yarışı

HARUN AKKAYA

Beltaş 1. Amatör Küme’de beşinci hafta maçlarında gol rekoru kırıldı.

Dört maçta 28 gol atılırken gol başına ortala ise yedi oldu. Grupta Sungurlu Belediyespor ve Mimar Sinan takımları dördüncü maçlarınıda kazanarak yollarına kayıpsız devam ettiler.

Sungurlu Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanından 7-1 gibi farklı skorla galip ayrılarak dört maçta gol sayısını 27’ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü Mimar Sinan ise evinde Çoruspor karşısında aldığı 7-1’lik galibiyet ile üç puan serisini dört maça çıkardı ve lideri takibini sürdürdü.

Ligde iddiasını sürdürmek isteyen Ulukavakspor ise sezona iyi başlangıç yapan İskilipgücüspor karşısında golcü futbolcusu Fazlı Can’ın attığı beş golle farklı galibiyete taşıyan isim oldu. Ulukavakspor bu galibiyet ile iddiasını ortaya koydu. Alaca Belediyespor ise evinde İskilipspor önünde farklı galibiyet ile zirveye ortak olduğunu gösterdi.

İlk beş maç sonunda sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan takımlar Sungurlu Belediyespor, Mimar Sinan, Alaca Belediyespor ve Ulukavakspor takımları arasında yarış sezon sonuna kadar sürecek gibi görülüyor.

Ligde bu hafta sonu iki kayıpsız takımı Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinan arasındaki maç şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.