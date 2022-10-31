EFE’ler farkı açıyor

Erkekler Voleybol 1. liginde beşinci maçlar sonunda Çorum Belediyesi Gençlikspor yoluna kayıpsız devam ederken liderliğini açık ara sürdürdü.

Beşinci hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlikspor bu ligin tecrübeli ve iddialı takımı Akkuş Belediyespor deplasmanında zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak bu haftayıda yenilgisiz geçti ve 14 puanla liderliğini açık ara sürdürdü.

Hakkari Sportif Faaliyetleri’nin bay geçtiği haftada 10 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Gaziantep Gençlikspor evinde Solhanspor önünde 3-1 kazanarak zirveye tutunma adına önemli bir üç puan aldı.

Niksar Belediyespor TVF Spor Lisesi depasmanında zorlanmadan 3-0 galip ayrılarak 9 puanla dördüncü sırada yer buldu. Yenişehir Belediyespor evinde Hatay Erzin önünde 3-0’lık galibiyet ve üç puanla ikinci galibiyetini aldı. Grupta son sırada bulunan iki takımın maçında Gümüşhane Gümüşsuspor Anadolu Voleybol’ü 3-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Ligin altıncı hafta maçları pazar günü oynanacak. Çorum Belediyesi Gençlikspor evinde puan sıralamasında ikinci sırada bulunan ve en yakın rakibi Hakkari Sportif Faaliyetleri önünde rakibi ile puan farkını açmak için galibiyet arayacak.